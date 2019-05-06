《傳聞》復星醫藥（２１９６）續有併購，目標製藥及醫療器械企業

《傳聞》市場消息稱，復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）續物色併購機會，目

標對為國內外的製藥企業、醫療器械企業，股價回落至２７元已見支持，上周五（３日）升上

２８﹒２５元，回升０﹒８元，短期反彈未完。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

