《傳聞》私樓價格連升數月，夾屋也首現千萬元成交。市場消息指，青衣宏福花園３房單位
以１０００萬元成交，成為歷來最貴的夾屋王，亦是首間造價達千萬元的夾屋。
該單位為３座中層Ｈ室，實用面積７０６平方呎（建築面積８１３平方呎），實用呎價約１
﹒４萬元。以金額計算為現時夾屋王，相較去年８月時同屋苑的造價９８５萬元高出１﹒５％
據了解，新買家為同區私樓灝景灣的租客。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/05/2019 09:01
《傳聞》青衣宏福花園３房１０００萬元售，成全港夾屋王
《傳聞》私樓價格連升數月，夾屋也首現千萬元成交。市場消息指，青衣宏福花園３房單位
以１０００萬元成交，成為歷來最貴的夾屋王，亦是首間造價達千萬元的夾屋。
該單位為３座中層Ｈ室，實用面積７０６平方呎（建築面積８１３平方呎），實用呎價約１
﹒４萬元。以金額計算為現時夾屋王，相較去年８月時同屋苑的造價９８５萬元高出１﹒５％
據了解，新買家為同區私樓灝景灣的租客。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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