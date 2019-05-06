  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2019 11:58

《魚缸博客》借侵侵變臉低吸鐵鳥，南航可短炒博補回部分裂口！

　　《魚缸博客》魚缸今日大插水相信缸友們都已經開始怕怕，「孖屐」一直以為神州同花旗一
定傾得掂數，但花旗國總統侵侵（特朗普）噚晚就話要提高對２０００億美金神州貨嘅關稅升到
２５巴仙，仲威脅好快會向另外３２５０億美金嘅神州貨提高關稅。
　　不過，正所謂時勢造英雄，離岸人仔受影響曾經大插水８６０點子或者逾１巴仙，低見
６﹒８２１８之下，中資鐵鳥都裂口低開，但其實鐵鳥啱啱先放完榜，成績唔差之餘仲有增長，
所以而家係時候低位吸納佢哋。
　　博客都明白人仔大插８６０點子令缸友們怕怕，但睇返細摩最新上個月（２５日）份報告話
，「孖屐」低估２０１９年神州鐵鳥嘅匯兌收益，雖然細摩預期今年人仔匯價升幅少過３巴仙，
但相對上年人仔貶值５巴仙，估計今年可錄得匯兌收益１８至２５億人仔。如果去除匯兌收益，
盈利都有７９至１０８巴仙增長，所以缸友們其實唔使怕！
　　至於另一大因素，油價，缸友們更加唔需要擔心。侵侵之前又再呼籲石油輸出國組職
（ＯＰＥＣ）提高原油產量，令到油價大挫，加上花旗原油庫存升至２０１７年９月以來最高，
增加９９０萬桶至４﹒７０６億桶，油價未必能夠有空間再踢高！
　　神州國內方面，國務院總理李克強之前就確定咗今年「降費」嘅措施，其中一項就係要將民
航發展基金徵收標準降低一半，相信對中資鐵鳥有唔少好處。
　　細摩自己就最睇好南航（０１０５５）（滬：６０００２９），而家維持緊「增持」評級，
「他屐」８﹒６銀。喺技術層面方面，現價６﹒２８銀水平真係算平，接近一個月低位，而１４
天ＲＳＩ跌到去３６附近，而三月中低見５﹒９５銀個陣時，１４天ＲＳＩ都有５１，現價都可
以短炒博補回部分今日形成嘅下跌裂口，暫時「他屐」可以睇５０天線（６﹒７４６銀）；低吸
中長線睇佢成績又得，不過唔排除侵侵（特朗普）又可能再變臉，所以短期都係用一百天線，即
係約６蚊做止蝕。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】特朗普「翻檯」港股瀉千點 陳德霖：全球風險不容低估
興證快訊06/05/2019
恆指「五窮」如何走？
國際動態06/05/2019
金正恩監督射火箭炮 料屬新武器
生財有道03/05/2019
【大象放榜】匯控季績勝預期澄清未有大型成本節約 高盛升目標價
生財有道03/05/2019
【嚟緊炒D乜】《復仇者4》概念股落鑊 貓眼娛樂分注買入博業績
FOCUS03/05/2019
【FOCUS】經濟前景未算悲 股樓高追宜量力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金