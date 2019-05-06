《魚缸博客》借侵侵變臉低吸鐵鳥，南航可短炒博補回部分裂口！

《魚缸博客》魚缸今日大插水相信缸友們都已經開始怕怕，「孖屐」一直以為神州同花旗一

定傾得掂數，但花旗國總統侵侵（特朗普）噚晚就話要提高對２０００億美金神州貨嘅關稅升到

２５巴仙，仲威脅好快會向另外３２５０億美金嘅神州貨提高關稅。

不過，正所謂時勢造英雄，離岸人仔受影響曾經大插水８６０點子或者逾１巴仙，低見

６﹒８２１８之下，中資鐵鳥都裂口低開，但其實鐵鳥啱啱先放完榜，成績唔差之餘仲有增長，

所以而家係時候低位吸納佢哋。

博客都明白人仔大插８６０點子令缸友們怕怕，但睇返細摩最新上個月（２５日）份報告話

，「孖屐」低估２０１９年神州鐵鳥嘅匯兌收益，雖然細摩預期今年人仔匯價升幅少過３巴仙，

但相對上年人仔貶值５巴仙，估計今年可錄得匯兌收益１８至２５億人仔。如果去除匯兌收益，

盈利都有７９至１０８巴仙增長，所以缸友們其實唔使怕！

至於另一大因素，油價，缸友們更加唔需要擔心。侵侵之前又再呼籲石油輸出國組職

（ＯＰＥＣ）提高原油產量，令到油價大挫，加上花旗原油庫存升至２０１７年９月以來最高，

增加９９０萬桶至４﹒７０６億桶，油價未必能夠有空間再踢高！

神州國內方面，國務院總理李克強之前就確定咗今年「降費」嘅措施，其中一項就係要將民

航發展基金徵收標準降低一半，相信對中資鐵鳥有唔少好處。

細摩自己就最睇好南航（０１０５５）（滬：６０００２９），而家維持緊「增持」評級，

「他屐」８﹒６銀。喺技術層面方面，現價６﹒２８銀水平真係算平，接近一個月低位，而１４

天ＲＳＩ跌到去３６附近，而三月中低見５﹒９５銀個陣時，１４天ＲＳＩ都有５１，現價都可

以短炒博補回部分今日形成嘅下跌裂口，暫時「他屐」可以睇５０天線（６﹒７４６銀）；低吸

中長線睇佢成績又得，不過唔排除侵侵（特朗普）又可能再變臉，所以短期都係用一百天線，即

係約６蚊做止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

