《傳聞》中美貿易談判有變數，Ａ股短期市況有波動，據悉近期外資基金減持大手中資券商
股，與累積升幅大有關。中金（０３９０８）昨日（６日）失守１６元支持位，短期可能下試
１５元承接力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/05/2019 09:15
《傳聞》中資券商股沽壓大
《傳聞》中美貿易談判有變數，Ａ股短期市況有波動，據悉近期外資基金減持大手中資券商
股，與累積升幅大有關。中金（０３９０８）昨日（６日）失守１６元支持位，短期可能下試
１５元承接力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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