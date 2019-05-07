《傳聞》中資券商股沽壓大

《傳聞》中美貿易談判有變數，Ａ股短期市況有波動，據悉近期外資基金減持大手中資券商

股，與累積升幅大有關。中金（０３９０８）昨日（６日）失守１６元支持位，短期可能下試

１５元承接力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

