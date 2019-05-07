《傳聞》青島啤酒（００１６８）（滬：６００６００）昨日（６日）力守５０元，以
５０﹒９５元收市，微跌０﹒５元。據悉青島啤酒持續打造高端啤酒的定位，有利銷量持續優於
行業，對股價有定支持作用。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/05/2019 09:15
《傳聞》青島啤酒（００１６８）抗跌力強有原因
《傳聞》青島啤酒（００１６８）（滬：６００６００）昨日（６日）力守５０元，以
５０﹒９５元收市，微跌０﹒５元。據悉青島啤酒持續打造高端啤酒的定位，有利銷量持續優於
行業，對股價有定支持作用。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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