《傳聞》五一內地房市表現佳

《傳聞》市場消息稱，剛過去五一假期，內地房地產市場表現普遍不俗，銷售有加快跡象，

多隻跌破支持位的內房股可以有留意，在１﹒７４元至１﹒７５元的越秀地產（００１２３），

有投機性買入價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

