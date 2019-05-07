《傳聞》中美貿易關係趨緊張，中國從美國入口豬肉有變數，將進一步推高中國豬肉價格。
據聞豬肉概念股如中糧肉食（０１６１０），有基金大戶密密低吸，在３元至３﹒１元水平承接
力頗大。
中美貿易談判有變數，Ａ股短期市況有波動，據悉近期外資基金減持大手中資券商股，與累
積升幅大有關。中金（０３９０８）昨日（６日）失守１６元支持位，短期可能下試１５元承接
力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。強。
07/05/2019 09:01
《傳聞》基金收集豬肉股，大手減持中資券商股
《傳聞》中美貿易關係趨緊張，中國從美國入口豬肉有變數，將進一步推高中國豬肉價格。
據聞豬肉概念股如中糧肉食（０１６１０），有基金大戶密密低吸，在３元至３﹒１元水平承接
力頗大。
中美貿易談判有變數，Ａ股短期市況有波動，據悉近期外資基金減持大手中資券商股，與累
積升幅大有關。中金（０３９０８）昨日（６日）失守１６元支持位，短期可能下試１５元承接
力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。強。
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