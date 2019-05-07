《傳聞》土地共享計劃政府擬設新審批架構，提高公信力

《傳聞》政府早前提出公私營合作發展新界農地的「土地共享先導計劃」，當中涉及容許發

展商透過提升基建，增加持有的農地地積比率，額外增加的樓面面積則須撥出６成至７成，予政

府發展公營房屋。

政府計劃年中公布先導計劃，市場消息指，為提高計劃公信力，擬設立新的審批架構。

消息指，新的審批架構將會相當公開、透明，而成員更不排除有機會加入泛民人士。有傳終

審法院退休首席大法官李國能，為審批機構主席的「大熱人選」。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

