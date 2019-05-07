《傳聞》政府早前提出公私營合作發展新界農地的「土地共享先導計劃」，當中涉及容許發
展商透過提升基建，增加持有的農地地積比率，額外增加的樓面面積則須撥出６成至７成，予政
府發展公營房屋。
政府計劃年中公布先導計劃，市場消息指，為提高計劃公信力，擬設立新的審批架構。
消息指，新的審批架構將會相當公開、透明，而成員更不排除有機會加入泛民人士。有傳終
審法院退休首席大法官李國能，為審批機構主席的「大熱人選」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/05/2019 09:01
《傳聞》土地共享計劃政府擬設新審批架構，提高公信力
《傳聞》政府早前提出公私營合作發展新界農地的「土地共享先導計劃」，當中涉及容許發
展商透過提升基建，增加持有的農地地積比率，額外增加的樓面面積則須撥出６成至７成，予政
府發展公營房屋。
政府計劃年中公布先導計劃，市場消息指，為提高計劃公信力，擬設立新的審批架構。
消息指，新的審批架構將會相當公開、透明，而成員更不排除有機會加入泛民人士。有傳終
審法院退休首席大法官李國能，為審批機構主席的「大熱人選」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態07/05/2019
俄航故障迫降撞地着火 41人死
|生財有道06/05/2019
外匯基金首季表現歷來最佳 陳德霖警告：貿戰或影響來季表現
|生財有道06/05/2019
【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」 公用房託亦不應追入
|FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
|生財有道06/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：貿易開戰匯控難再上
|生財有道06/05/2019
【貿易開戰】特朗普「翻檯」港股瀉千點 陳德霖：全球風險不容低估
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰