《魚缸博客》安踏旗下ＦＩＬＡ辨識度大增，中長線可上望７０蚊！

《魚缸博客》神州波鞋一哥安踏（０２０２０）嘅業務重組已經大致完成，加上又改善咗多

個旗下品牌嘅管理方法，而家，安踏旗下品牌大致分類為功能性、時尚、同埋戶外型，所以佢嘅

基本面大致都變得正面起嚟。身為ＦＩＬＡ粉絲嘅博客，就十分睇好安踏旗下嘅呢個品牌啦！

博客喺復活節北上神州咗一轉，唔難發現各大商場裡面，幾乎都會有ＦＩＬＡ嘅蹤影。值得

一提嘅喺，每間Ｆｉｌａ商店嘅隔離都會有一間ＦＩＬＡ ｋｉｄｓ，人流都唔少架！睇嚟「小

朋友」呢條Ｌｉｎｅ應該做得唔錯。ＦＩＬＡ品牌辨識度近年明顯大增，相信Ｆｉｌａ未來嘅熱

潮將會持續，帶動安踏股價走高高，當然就Ｎｏ Ｐｒｏｂｌｅｍ啦！

業績方面，安踏截至１２月底止全年業績亦好靚仔，其中，營業額錄得２４１億人仔，升逾

４４巴仙；純利４１﹒０３億人仔，抽高約三成三，派末期息２８港仙，全年共派息７８港仙，

唔怪得缸友們咁Ｌｉｋｅ佢。

上月底（２９日），安踏就宣布，自家推出嘅「氫跑鞋」產品取得良好進展。事實上，

「氫跑鞋」喺安踏研發嘅氫科技（ＦＬＡＳＨＬＩＴＥ）所研製，並以「輕身」做賣點，最輕個

款淨重１１０克架咋！另外，安踏為咗慶祝喺天貓開店嘅「十周年記念」，近日仲同可口可樂合

作，推出多款聯名產品，相信有關Ｇｉｍｍｉｃｋ，將會可以帶動安踏上半年嘅銷售額呢！

睇返個公仔圖，股價由舊年年１０月１１日開始築底反彈，以噚日埋單５４﹒１５銀計，由

２８﹒７７銀低位已累計反彈超過九成，形成左一條上行通道，噚日大市暴瀉千點嘅情況下，安

踏最終都只係唔見咗超過３巴仙，可見佢走勢相當硬淨。

細摩亦都「十卜」佢，認為安踏未來繼續會有強勁表現，所以將佢嘅「他屐」由

４７﹒５銀上調至６６蚊，評級就維持「增持」。缸友不妨喺現價買貨，中長線「他屐」博客就

睇７０蚊啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

