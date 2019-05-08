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即市新聞

08/05/2019 09:00

《傳聞共賞》麥當勞放售星光行等６商舖，中國太平力拓海外市場

　《傳聞共賞》　麥當勞放售星光行等６商舖，市值共逾１５億元
　　　　　　　　中國太平力拓海外市場；滬杭甬著力公路收費系統升級

　《昔日傳聞》　土地共享計劃政府擬設新審批架構，提高公信力
　　　　　　　　基金收集豬肉股，大手減持中資券商股
　　　　　　　　青衣宏福花園３房１０００萬售，成全港夾屋王
　　　　　　　　復星醫藥（２１９６）續有併購，目標製藥及醫療器械企業
　　　　　　　　申洲東南亞增面料生產線；華虹射頻技術成果今年量產
　　　　　　　　大型銀行推低息按揭吸客，Ｈ按低至加１﹒２３厘
　　　　　　　　創科續推電動工具與地板護理產品，光國研發農村污水系統
　　　　　　　　航企削減船班；芯片國產化提速
　　　　　　　　海信科龍（００９２１）力谷出口
　　　　　　　　金利豐朱太放售旺角金都商場，市值約１５億元
　　　　　　　　東亞銀行（００２３）放售３舖位，市值１﹒３５億
　　　　　　　　內地外賣市場增長勁；中國中鐵（００３９０）合約增
　　　　　　　　小米（０１８１０）力攻５Ｇ手機芯片
　　　　　　　　企業版同不同股權，港交所（００３８８）下半年諮詢
　　　　　　　　匯控準備削成本並裁員，行政總裁范寧批部分高層不稱職
　　　　　　　　內地理財子公司審批提速；北京北辰（００５８８）土地儲備豐
　　　　　　　　中銀航空租賃（０２５８８）受益「一帶一路」
　　　　　　　　北水獲利撤退；中信電訊（１８８３）加速轉型
　　　　　　　　澳優拓海外市場；東陽光藥加力研發
　　　　　　　　潤地（０１１０９）或分拆業務，金斯瑞（０１５４８）攻細胞療法
　　　　　　　　蒙牛（０２３１９）布局海外市場
　　　　　　　　羚邦通過上市聆訊，料５月中上市
　　　　　　　　天然氣原油運價反彈
　　　　　　　　ＯＬＥＤ電視反應佳；智能手機補單
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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