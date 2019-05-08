《傳聞》中國太平（００９６６）昨日（７日）以２１﹒８５元收市，下跌０﹒４５元，預
期在２１元支持力強。據悉中國太平力拓海外保險市場，已取得新加坡保險牌照，有助擴大海外
市場壽險與產險市場佔有率。
為配合公路收費制度優化，據悉浙江滬杭甬（００５７６）正著力將公路收費系統升級，提
升營運效率與加強大數據應用，對業務有正面影響，昨日８﹒６７元收市，上升２﹒２％，短期
強勢持續。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/05/2019 09:01
《傳聞》中國太平力拓海外市場；滬杭甬著力公路收費系統升級
《傳聞》中國太平（００９６６）昨日（７日）以２１﹒８５元收市，下跌０﹒４５元，預
期在２１元支持力強。據悉中國太平力拓海外保險市場，已取得新加坡保險牌照，有助擴大海外
市場壽險與產險市場佔有率。
為配合公路收費制度優化，據悉浙江滬杭甬（００５７６）正著力將公路收費系統升級，提
升營運效率與加強大數據應用，對業務有正面影響，昨日８﹒６７元收市，上升２﹒２％，短期
強勢持續。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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