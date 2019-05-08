《傳聞》市場消息指，連鎖快餐店麥當勞放售旗下６個舖位，均屬收租而非自用，市值逾
１５億元，其中價值最高為尖沙咀星光行地下，價值約１０億元。
消息指，較早前麥當勞委託仲量聯行標售旗下６項商舖，分布於尖沙咀、鰂魚涌、藍田、大
埔、屯門及深水埗。據了解，因物業質素不俗，獲投資者競投，並於上月尾截標。
據了解，業主原意向把６舖售予單一買家，總值料逾１５億元，惟未有售出，如今把舖位分
開出售。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/05/2019 09:01
《傳聞》麥當勞放售星光行等６商舖，市值共逾１５億元
《傳聞》市場消息指，連鎖快餐店麥當勞放售旗下６個舖位，均屬收租而非自用，市值逾
１５億元，其中價值最高為尖沙咀星光行地下，價值約１０億元。
消息指，較早前麥當勞委託仲量聯行標售旗下６項商舖，分布於尖沙咀、鰂魚涌、藍田、大
埔、屯門及深水埗。據了解，因物業質素不俗，獲投資者競投，並於上月尾截標。
據了解，業主原意向把６舖售予單一買家，總值料逾１５億元，惟未有售出，如今把舖位分
開出售。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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