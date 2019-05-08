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即市新聞

08/05/2019 15:09

《傳聞》內地生物技術公司諾誠健華擬在港上市，集資２﹒５億美元

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，中國生物技術公司－－諾誠健華正在籌備在港首次公
開開售（ＩＰＯ），最早今年掛牌，集資２﹒５億美元。據報，ＩＰＯ計劃仍處於初步階段，交
易細節可能有變。
　　據悉，該公司目前正在開發癌症和自身免疫疾病藥物。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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