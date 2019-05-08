《魚缸博客》內房料有政策支持，世房（８１３）現價博低位反彈！

《魚缸博客》近日受侵侵（特朗普）突然喺貿易談判轉口風所影響，中美兩地魚缸都受重挫

，離岸人仔亦都因此連跌三日，拖累一眾以人仔計價嘅板塊包括航空股同內房等，不過今日人仔

跌勢亦已暫時停一停。呢個時候，博客就建議缸友趁低吸納啲優質嘅內房股，例如係世茂房地產

（００８１３）。

近日有研究機構數據顯示，今年頭４個月，有７５間房企銷售額突破百億，房企融資規模接

近８５００億人仔，二線城市出現瘋狂搶地等現象，都顯示神州樓市已強勢反彈。

之前神州房地產自今年春節後回暖嘅時候，阿爺曾多次透過會議同官媒釋放「樓係用嚟住，

唔係用嚟炒」嘅論調，為股市降溫。之不過，對住「孖屐」嘅一啲實質調控措施例如房產稅、收

緊銀根等，就一直只聞樓梯響。更何況依家中美貿易戰似乎又打到嚟，博客相信，為左穩定國內

經濟，阿爺短期內放水嘅政策好可能陸續有來，內房有機會趁Ａ股回穩而順勢反彈。

講到個股，博客就推薦今年盈利有唔錯增長嘅世房。佢最近就公布左４月嘅銷售數據，今年

頭４個月累計合約銷售總額按年升咗３６巴仙，達５５８﹒６億銀；同業中海外（００６８８）

今年頭４個月銷售總額都係升咗近２８巴仙。

野村近日發表報告，預料內房股會繼續獲阿爺政策支持，另外佢偏好盈利上升嘅股份，世房

係佢首選之一，評級為「買入」。大和亦唱好世房，預計佢５月同６月嘅銷售可維持穩健，重申

佢嘅買入評級，「他屐」睇２６﹒６銀，更加係該行內房嘅行業首選之一，原因之一係佢嘅股價

已由４月初高位回調左一成二，屬估值吸引水平。

睇埋公仔圖，世房連日喺２４蚊水平爭持，顯示短期上方阻力位大，下試機會仍然有；不過

，由年初至今，佢喺１８個半左右水平都見支持，所以如果缸友睇好世房嘅中長線發展，不妨喺

現價分注買入，以免錯過佢反彈嘅時機，但若跌穿１８個半就好走人啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

