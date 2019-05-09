《傳聞》山東黃金（０１７８７）有動作

《傳聞》山東黃金（０１７８７）昨天（８日）急升４﹒４％，重上１８元水平，以

１８﹒２８元收市，據悉山東黃金正規劃萬噸級黃金生產基地，擴大產金量，短期股價有力再上

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

