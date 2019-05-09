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即市新聞

09/05/2019 09:01

《傳聞》內地石化產品市場疲弱供大於求；內風電需求增長勁

　　《傳聞》市場消息稱，內地乙二醇等石油化工產品市場疲弱，供大於求，這令化工股走勢拾
級而下，上海石化（００３３８）昨日（８日）以３﹒４２元收市，短期可能下試３﹒３１元的
一年低位。
　　內地風電增長勁，據悉成為風電裝機需求主要來源，股價回落至８元邊緣的金風科技
（０２２０８），有不俗承接力，昨天以８﹒２８元收市，逆市上升５仙。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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