《傳聞》海上風電增長勁

《傳聞》內地風電增長勁，據悉成為風電裝機需求主要來源，股價回落至８元邊緣的金風科

技（０２２０８），有不俗承接力，昨天（８日）以８﹒２８元收市，逆市上升５仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

