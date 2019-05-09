《傳聞》中煙國際展開預路演，預計集資逾７﹒８億元

《傳聞》據路透社引述消息稱，中國煙草總公司旗下中煙國際（香港）正展開預路演，計劃

集資約１億至２億美元（約７﹒８至１５﹒７億元）。

中煙國際（香港）於今年一月已向港交所遞交上市申請。據招股文件顯示，該公司主要從事

煙葉類產品進出口、捲煙出口業務及新型煙草製品出口業務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

