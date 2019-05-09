《傳聞》恒隆長沙灣工貿樓全幢，獲財團以４０億元洽購

《傳聞》市場消息指，恆隆（０００１０）旗下長沙灣永康街９號全幢工貿物業，獲財團以

４０億元洽購至尾聲，料短期內易手。

本年初，恆隆推出數項物業招標，其中永康街９號全幢為最貴重。物業位於長沙灣區，鄰近

港鐵荔枝角站，於１９９７年落成，屬工貿用途，樓高３５層，總樓面達３７９１３９平方呎，

而１至３樓為停車場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

