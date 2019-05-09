《傳聞》港航核數師羅兵咸已辭任

《傳聞》市場消息指，現任港航核數師羅兵咸永道會計師或已辭任。

據公司註冊署申報文件顯示，香港航空於５月３日遞交一份標題為「核數師辭職通知」文件

，該文件仍處於「待辦」狀況，未能公開查閱文件內容。

早前有報道指，港航去年度業績轉盈為虧，虧損達３０億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

