《傳聞》市場消息指，現任港航核數師羅兵咸永道會計師或已辭任。
據公司註冊署申報文件顯示，香港航空於５月３日遞交一份標題為「核數師辭職通知」文件
，該文件仍處於「待辦」狀況，未能公開查閱文件內容。
早前有報道指，港航去年度業績轉盈為虧，虧損達３０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/05/2019 09:01
《傳聞》港航核數師羅兵咸已辭任
《傳聞》市場消息指，現任港航核數師羅兵咸永道會計師或已辭任。
據公司註冊署申報文件顯示，香港航空於５月３日遞交一份標題為「核數師辭職通知」文件
，該文件仍處於「待辦」狀況，未能公開查閱文件內容。
早前有報道指，港航去年度業績轉盈為虧，虧損達３０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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