《魚缸博客》缸友近期熱炒微盟集團，短期內有機會上多轉！

《魚缸博客》博客有個「股票谷」，班谷友成日都「些牙」一啲優質股，呢期留意到佢地成

日都講一隻微盟集團（０２０１３），博客就得應該有多一轉水位。

微盟今年１月１５日上市，過咗價格穩定期之後股價４５度角咁上咗兩轉，呢隻嘢有咩好炒

呢？原來佢係一間基於微信平台為唔同商家佬提供服務嘅公司，譬如幫佢地整個公眾號，或者開

發一個落「柯打」嘅小程式之類。

鍾意去神州飲飲食食嘅缸友就知道，家下神州餐廳幾乎間間都係用微信落單同埋單，所以一

個微信號系統幾乎成為一間餐廳嘅靈魂，你甚至可以睇埋菜單同食評，有咩期間限定同特別推介

等，所以幫手寫呢類程式嘅公司真係長做長有。

睇返公司業績，２０１５年至２０１７年收入分別係１﹒１４億、１﹒８９億同５﹒３４億

人仔。２０１８年全年純利，點解會由賺２６４萬人仔變虧損１０億幾呢？哦！原來因為香港會

計制度問題，優先股嘅非自身信貸風險要當虧損咁計算，撇除呢項因素下，調整後淨利潤都有

３倍半增幅，幾靚仔啊！

博客就覺得，呢隻股基本面唔錯，因為收入都Ｋｅｅｐ住有良好增長，純利呢幾年咁睇都係

正數，神州咁多餐廳商店，個個都要一個微信公眾號去收錢同宣傳，真係唔怕無生意做，風險因

素就係除非所有人突然唔用微信啦！

睇返公仔圖先，３月６日連升幾日後橫行一轉，去到４月３日再做個裂口爆上多一轉，上個

月中創咗上市新高６﹒７２銀後回吐，博客認為大概５﹒１銀到有支持，所以建議現時分段吸納

博佢再爆多轉。留意返呢類股分以短炒為主，係現時跌市入面係一個唔錯選擇，如果失守５蚊就

要離場；上望的話，短期內再破頂都有機會！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

