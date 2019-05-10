《魚缸博客》貿易戰去向未明，買入逆向ＥＴＦ為下跌做準備！

《魚缸博客》今個星期魚缸真係夠曬反覆，上個星期魚缸先喺三萬關上上落落，今個星期侵

侵一句說話反枱就令到魚缸連日急跌，噚日就已經跌到同２５０天牛熊分界線（約２８００７）

只差３００幾點。今日魚缸雖然早段都反彈到５２２點，但嚟到近１２點花旗國加徵關稅嘅期限

，魚缸升幅就曾經一步步收窄到只有唔夠１００點，睇嚟今日都係凍過水？

今次魚缸大跌，無疑同侵侵突然話要上調關稅有關，同時佢亦話神州呢邊，想等到前副總統

拜登有望上任之後，先再重啟談判。缸友們聽到呢到可能會覺得唔通貿易戰可以喺民主黨上場之

後得到緩解？但博客諗法就唔太樂觀，因為其實民主黨對神州嘅態度可能比侵侵仲強硬！上個月

侵侵曾經揚言對歐盟加關稅嘅時候，眾議院議長佩洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ）就講過，

花旗國錯失咗聯手歐盟向神州施壓嘅機會，所以話花旗國對神州態度「轉鷹」應該唔係短期可以

改變到。

適逢嚟到「五窮月」，今年睇嚟應該又要應驗喇，而下個「六絕月」睇嚟魚缸走勢都唔太樂

觀，現時好多魚毛都已經跌到一仆一碌，缸友可能心郁郁想買，不過跌市勿摸底！咁有無跌市反

而會逆市漲嘅魚毛呢？

博客就睇到一類魚毛喺跌市表現反而硬淨，佢地就係逆向ＥＴＦ啦！所謂逆向ＥＴＦ即係睇

淡嘅ＥＴＦ，透過運用股指期貨、互換合約等嘅槓桿投資工具，實現每日追蹤目標指數收益嘅反

向一定倍數嘅交易型開放式指數基金，即時跌市就有錢賺！比對其他衍生工具，呢類逆向ＥＴＦ

嘅入場費好低，以其中交易比較多嘅ＦＩ南方恆指（０７３００）同ＦＩ南方國指

（０７３８８）為例，一手只係５００銀多少少，而且不設時間值，風險相對較低，缸友可以視

乎自己可以承擔幾多風險，選擇投放幾多注碼。

睇返ＦＩ南方恆指嘅公仔圖，喺上個月２３日就有大成交配合，近日升幅更愈升愈有，求保

險但又想有錢賺嘅缸友不妨現價先入第一注，等魚缸再跌就再買。當然，缸友都要繼續留意貿易

戰嘅發展啦！

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

