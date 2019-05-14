《傳聞》上海電氣力拓海上風電；內地排放新標準帶動卡車換車潮

《傳聞》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）力拓海上風電設備業務，據悉在福

建海上風電裝備製造基地已運作，為亞洲最大，有助爭取更多海上風電設備合約，股價回落到

２﹒６至２﹒８元，將有較大承接力。

另外，中國重汽（０３８０８）股價回落至１４元水平，即現強勁反彈，上周五重上

１５﹒４６元，上升近５％。據悉內地排放新標準帶動換車潮，推動卡車銷售保持較快增長，中

國重汽在１４元至１５元承接力強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

