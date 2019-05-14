  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/05/2019 15:36

《傳聞》長實（０１１１３）擬售上海綜合發展項目權益

　　《傳聞》外電引述市場消息人士報道，長實（０１１１３）擬出售「上海－高　尚領域」綜
合發展項目股權。長實目前持有６０％權益，內地和潤集團持有餘下４０％股權。
　　項目位於上海普陀區真如副中心，項目總建築面積逾１１０萬平方米，結集商場、辦公室、
住宅、服務式住宅及酒店物業。
　　據悉，整個項目總值約２００億元人民幣。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS14/05/2019
【FOCUS】北京「六百億」還拖 侵侵「三千億」晒馬恐倒蝕
生財有道14/05/2019
《開市Good Morning》陳政深料恒指27400支持較大
國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
生財有道10/05/2019
【嚟緊炒D乜】九興控股業績具復甦概念 除息前博炒上15元
FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金