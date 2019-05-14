《傳聞》外電引述市場消息人士報道，長實（０１１１３）擬出售「上海－高 尚領域」綜
合發展項目股權。長實目前持有６０％權益，內地和潤集團持有餘下４０％股權。
項目位於上海普陀區真如副中心，項目總建築面積逾１１０萬平方米，結集商場、辦公室、
住宅、服務式住宅及酒店物業。
據悉，整個項目總值約２００億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/05/2019 15:36
《傳聞》長實（０１１１３）擬售上海綜合發展項目權益
《傳聞》外電引述市場消息人士報道，長實（０１１１３）擬出售「上海－高 尚領域」綜
合發展項目股權。長實目前持有６０％權益，內地和潤集團持有餘下４０％股權。
項目位於上海普陀區真如副中心，項目總建築面積逾１１０萬平方米，結集商場、辦公室、
住宅、服務式住宅及酒店物業。
據悉，整個項目總值約２００億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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