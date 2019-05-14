《魚缸博客》農行（０１２８８）今日見近一年低，係時候撈底啦！

《魚缸博客》祖國呢次進行六百億美金嘅關稅報復，呢兩個禮拜相信乜股都跌到喊，當中啲

基金減磅最多，必定要數內銀同內險。

內銀入面，博客留意到農行（０１２８８）今日見近一年低位，博客第一時間反應：唔係唔

買咁傻豬下話？

點解會睇好內銀？因為有傳國家隊會入市，相信內銀都係重點抄底對象；而央媽又積極放水

，今日又放１年期嘅ＭＬＦ；聽日（１５日）就會進行定向降準，大行中金相信，呢次降準係針

對民營及小微企業貸款，預計有１０００間農商行受惠，所以農行真係食正條水，中金睇「他屐

」５﹒０７銀，評級「推薦」。

另外，農行今年首季純利達６１２﹒５億人仔，係五大行入面排第二，總資產排第三，而農

行係咁多間內銀入面，不良貸款有明顯下降之餘，新生不良率都十分之低，如果照呢個勢頭繼續

行，其實農行目前股價都係嚴重被低估。

就咁睇內銀今年首季ＲＯＥ，農行只係算中間水平，得３﹒５４巴仙，對比起招行

（０３９６８）嘅４﹒４６巴仙，確實重有差距；但考慮到農行現時股價被低估，有機會做到幾

靚嘅「財息兼收」效果，如果你相信資產有佢價值的話，農行而家下挫都係因為貿易戰，而唔係

佢本業做得唔好。

操作方面，其實現價撈底已經係最好時機，相信３﹒３銀呢個關口係有力支持。博客認為，

就算跌穿關口都可以繼續持或者溝淡，主要因為農行不論業績同實力都可被看高一線，就算被人

大幅拋售都係一時嘅恐慌性，但如果真係擔心嘅話，跌穿３銀就要離場啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

