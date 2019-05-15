《傳聞共賞》私募基金禁員工沽空售股，內地險資開始撈貨

《傳聞共賞》 股市震盪私募基金加入維穩，禁員工沽空售股

統一企業力拓飲料市場；內地軍民融合發展提速

內地險資開始撈貨



《昔日傳聞》 上海電氣力拓海上風電；內地排放新標準帶動卡車換車潮

天璽極高層單位獲呎價逾１０萬洽購，挑戰九龍分層新高

基金低吸萬洲（００２８８）；內地客在港買保險再度趨增

恆隆長沙灣工貿樓全幢，獲財團以４０億元洽購

內地石化產品市場疲弱供大於求；內風電需求增長勁

麥當勞放售星光行等６商舖，市值共逾１５億元

中國太平力拓海外市場；滬杭甬著力公路收費系統升級

土地共享計劃政府擬設新審批架構，提高公信力

基金收集豬肉股，大手減持中資券商股

青衣宏福花園３房１０００萬售，成全港夾屋王

復星醫藥（２１９６）續有併購，目標製藥及醫療器械企業

申洲東南亞增面料生產線；華虹射頻技術成果今年量產

大型銀行推低息按揭吸客，Ｈ按低至加１﹒２３厘

創科續推電動工具與地板護理產品，光國研發農村污水系統

航企削減船班；芯片國產化提速

海信科龍（００９２１）力谷出口

金利豐朱太放售旺角金都商場，市值約１５億元

東亞銀行（００２３）放售３舖位，市值１﹒３５億

內地外賣市場增長勁；中國中鐵（００３９０）合約增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

