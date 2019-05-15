《傳聞》統一企業中國（００２２０）股價持續呈強，昨日（１４日）逆市上升９仙，以８
﹒３７元收市。據悉統一中國續推茶、果汁與咖啡等飲料新產品，擴大飲料市場佔有率，短期股
價續可看高一線。
另外，市場消息稱，內地軍民融合發展提速，包括航天工業軍民融合發展產業發展，其中中
航科工（０２３５７）將打造成為航空科技軍民通用產品與服務的旗艦，支持股價在４﹒４元至
４﹒５元企穩。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/05/2019 09:01
《傳聞》統一企業力拓飲料市場；內地軍民融合發展提速
《傳聞》統一企業中國（００２２０）股價持續呈強，昨日（１４日）逆市上升９仙，以８
﹒３７元收市。據悉統一中國續推茶、果汁與咖啡等飲料新產品，擴大飲料市場佔有率，短期股
價續可看高一線。
另外，市場消息稱，內地軍民融合發展提速，包括航天工業軍民融合發展產業發展，其中中
航科工（０２３５７）將打造成為航空科技軍民通用產品與服務的旗艦，支持股價在４﹒４元至
４﹒５元企穩。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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