《傳聞》內地險資開始撈貨

《傳聞》中美貿易戰升級，Ａ股具有一定抗跌力。據聞險資在上證綜指２８００水平已開始

撈貨，南方Ａ５０（０２８２２）股價回落至１３至１３﹒５元有一定留意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

