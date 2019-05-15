《傳聞》股市震盪私募基金加入維穩，禁員工沽空售股

《傳聞》中美貿易戰升溫，環球股市震盪。市場消息指，內地私募基金九鼎華信參與維穩，

除了鼓勵交易員買入股票，也禁止沽空及出售股票，強調「天下興亡、匹夫有責」。

消息指，九鼎華信昨早（１４日）召集基金經理及交易員，共同觀看周一新聞聯播報道，並

且禁止基金經理及交易員在昨日上午的交易中，進行任何沽空和賣出股票的交易，亦不可以就股

指期貨及期權建立淡倉。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

