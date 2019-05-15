《魚缸博客》潤啤獲納入國貨指數短期仍有水位，上望３７銀

《魚缸博客》上星期五（１０日）恆指公司公布季檢，恆指成分股不變，但國貨成分股就「

五出五入」，當中最新加入嘅潤啤（００２９１）其實都值得留意，除咗因為又係華潤系成員有

保證之外，喜力喺香江嘅業務已經畀潤啤買晒，所以佢已經唔係一個神州品牌咁簡單。

潤啤同喜力嘅關係需要講返去２０１８年，當時潤啤阿媽華潤集團（啤酒）以２４３﹒５億

港紙配售新股畀喜力，之後阿媽嘅股東華潤創業又用４﹒６４億歐元買咗喜力５２０萬庫藏股，

可以話係幫潤啤呢個阿仔鋪路。潤啤之後可以喺神州、香江、馬交獨家使用喜力商標，年尾１１

月潤啤更用近２３﹒５５億港紙收購喜力喺神州、香江嘅所有股份。

點解博客要咁強調佢哋嘅關係？因為高盛今個月嘅研究報告都話，基於喜力業務計入潤啤嘅

預測成績表，所以上調佢２０１９至２０２１年度嘅經常性每股盈利預測４至１３巴仙。高盛都

解釋，同喜力合併有助潤啤拓展高端啤酒嘅「孖屐」，估計喜力２０２１年前佔有率可以有９巴

仙，所以博客先咁睇好呢個「屋企有華潤，出外有喜力」嘅啤酒佬。

除此之外，當然仲有其他好消息，博客先會叫缸友掃貨啦！大摩最新一份研究報告話，潤啤

成為國貨指數成分佬之後，估算會額外帶嚟９７００萬美金嘅被動資金流，所以繼續睇好畀掃貨

評級，「他屐」３７銀。

另外，潤啤今年成績可能會有大驚喜，上年全年純利９﹒７７億人仔，但花旗、高盛、大摩

都估佢今年可以賺１９﹒９６至３３﹒１８億人仔不等，都接近有兩至三倍，所以基本因素缸友

們都真係唔需要太擔心。

操作方面，因為季檢嘅變動下個月１７日先生效，所以缸友們仲有接近四星期時間部署，當

然建議低位吸納，不過近期神州花旗講數情況唔明朗，股價可能隨市有啲波動，不過近３３銀水

平就可以吸納，上望今個月高位３７銀。至於支持位就睇返２５０天線近３１﹒８５銀水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

