《傳聞》內地網約車整固利租車行業；中信証券力爭亞太地投行前列

《傳聞》市場消息稱，內地網約車企業紛紛縮減補貼，意味市場進入整固期，有利租車市場

回暖。神州租車（００６９９）股價有留意價值，昨日（１５日）走勢呈現突破，單日急升

１２％，以６﹒９４元收市，宜待股價回落至６﹒５元至６﹒７元低吸。

市場消息稱，中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）力爭成為亞太區地前列位置的

國際投資銀行，進一步擴展股債融資、財務顧問以至資產管理等重點業務。該Ｈ股在１５元至

１５﹒２元可以收集。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

