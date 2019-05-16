《傳聞》特朗普推遲決定進口汽車關稅６個月

《傳聞》市場消息指，美國總統特朗普將是否對進口汽車及汽車零件徵收關稅的決定時間推

遲大約６個月。

白宮原定於５月１８日的最後期限前決定是否加徵關稅，不過目前美國與日本及歐盟的談判

尚處於早期階段，白宮需要更多時間尋求達成協議。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

