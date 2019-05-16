《傳聞》渣打台灣發行３０年期零息美元債券，集資約１億美元

《傳聞》外電引述市場消息指出，渣打（０２８８８）計劃在台灣發行３０年期零息美元債

券，集資約１億美元。債券為為五年期，之後每年可贖回，定價年回報是４﹒９％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

