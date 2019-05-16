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即市新聞

16/05/2019 11:58

《魚缸博客》豬價續高企，萬洲（２８８）待回調至百天線後入貨！

　　《魚缸博客》中美兩國嘅貿易戰近日負面消息不斷，噚日侵侵終於放口風，話貿易戰談判無
破裂，仲話下個月可能會喺東瀛Ｇ２０峰會同習大大見面，相信未來可以同神州達成協議。美國
業務佔比較重嘅萬洲（００２８８）早前就受有關負面消息，跌到一仆一碌，上星期急插一成半
，跌穿埋十周線（約８﹒４３７銀），真可憐！
　　不過，神州豬瘟疫情持續擴散，以致送嚟香江嘅「豬豬」數量亦大受影響。神州對豬肉嘅需
求迫切，豬價理所當然被捧高高，養豬佬嘅荷包仲唔腫脹咩，而行業大佬萬洲自然受惠喺呢個局
面啦！
　　日前，神州農業農村部「孖屐」兼信息化司長唐珂向公眾表示，下一季豬肉價格有望
ｋｅｅｐ住反覆上行嘅區間，而嚟緊嘅下半年，成熟嘅豬隻會再減少；加上，節日將令「豬豬」
需求上升，預料豬價或會「階段性」走高。博客聽到都擔心，短期內會無豬肉食啊！
　　而大行瑞銀亦都為萬洲護航，指「孖屐」就貿易戰升溫對佢嘅打擊反應ｏｖｅｒ咗！由於大
部分花旗國出口「豬豬」嘅關稅稅率已經高達６２巴仙，所以新一輪加徵關稅措施，對萬洲花旗
國出口豬肉業務嚟講，幾乎喺「毫無影響」！所以繼續維持佢嘅「買入」評級，「他屐」就睇１
０﹒１１銀。
　　睇返佢個日線圖，萬洲喺１４日（周二）早段低見７﹒１１銀之後，已經獲買盤吸納，最終
收市開咗支陽燭，但仍然要挫４巴仙。不過，噚日（１５日）資金再追入，股價見顯著反彈，收
市仲彈高超過半成，完全收復曬前日嘅失地，兼且重上埋條百天線（約７﹒４９３銀）！今日股
價暫時仍持續向上，但走勢上已經開咗支陰燭，缸友可以考慮等股價回調至百天線附近（約７﹒
５１銀）入貨。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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