《魚缸博客》豬價續高企，萬洲（２８８）待回調至百天線後入貨！

《魚缸博客》中美兩國嘅貿易戰近日負面消息不斷，噚日侵侵終於放口風，話貿易戰談判無

破裂，仲話下個月可能會喺東瀛Ｇ２０峰會同習大大見面，相信未來可以同神州達成協議。美國

業務佔比較重嘅萬洲（００２８８）早前就受有關負面消息，跌到一仆一碌，上星期急插一成半

，跌穿埋十周線（約８﹒４３７銀），真可憐！

不過，神州豬瘟疫情持續擴散，以致送嚟香江嘅「豬豬」數量亦大受影響。神州對豬肉嘅需

求迫切，豬價理所當然被捧高高，養豬佬嘅荷包仲唔腫脹咩，而行業大佬萬洲自然受惠喺呢個局

面啦！

日前，神州農業農村部「孖屐」兼信息化司長唐珂向公眾表示，下一季豬肉價格有望

ｋｅｅｐ住反覆上行嘅區間，而嚟緊嘅下半年，成熟嘅豬隻會再減少；加上，節日將令「豬豬」

需求上升，預料豬價或會「階段性」走高。博客聽到都擔心，短期內會無豬肉食啊！

而大行瑞銀亦都為萬洲護航，指「孖屐」就貿易戰升溫對佢嘅打擊反應ｏｖｅｒ咗！由於大

部分花旗國出口「豬豬」嘅關稅稅率已經高達６２巴仙，所以新一輪加徵關稅措施，對萬洲花旗

國出口豬肉業務嚟講，幾乎喺「毫無影響」！所以繼續維持佢嘅「買入」評級，「他屐」就睇１

０﹒１１銀。

睇返佢個日線圖，萬洲喺１４日（周二）早段低見７﹒１１銀之後，已經獲買盤吸納，最終

收市開咗支陽燭，但仍然要挫４巴仙。不過，噚日（１５日）資金再追入，股價見顯著反彈，收

市仲彈高超過半成，完全收復曬前日嘅失地，兼且重上埋條百天線（約７﹒４９３銀）！今日股

價暫時仍持續向上，但走勢上已經開咗支陰燭，缸友可以考慮等股價回調至百天線附近（約７﹒

５１銀）入貨。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

