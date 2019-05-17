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即市新聞

17/05/2019 09:00

《傳聞共賞》內地奶製品價上揚，中資券商爭推科創板產品

　《傳聞共賞》　內地奶製品價上揚；工程機械設備銷量增速放緩至單位數
　　　　　　　　中資券商爭推科創板產品；內地鋼鐵產量增加價格受壓

　《昔日傳聞》　特朗普推遲決定進口汽車關稅６個月
　　　　　　　　內地網約車整固利租車行業；中信証券力爭亞太地投行前列
　　　　　　　　股市震盪私募基金加入維穩，禁員工沽空售股
　　　　　　　　統一企業力拓飲料市場；內地軍民融合發展提速
　　　　　　　　內地險資開始撈貨
　　　　　　　　上海電氣力拓海上風電；內地排放新標準帶動卡車換車潮
　　　　　　　　天璽極高層單位獲呎價逾１０萬洽購，挑戰九龍分層新高
　　　　　　　　基金低吸萬洲（００２８８）；內地客在港買保險再度趨增
　　　　　　　　恆隆長沙灣工貿樓全幢，獲財團以４０億元洽購
　　　　　　　　內地石化產品市場疲弱供大於求；內風電需求增長勁
　　　　　　　　麥當勞放售星光行等６商舖，市值共逾１５億元
　　　　　　　　中國太平力拓海外市場；滬杭甬著力公路收費系統升級
　　　　　　　　土地共享計劃政府擬設新審批架構，提高公信力
　　　　　　　　基金收集豬肉股，大手減持中資券商股
　　　　　　　　青衣宏福花園３房１０００萬售，成全港夾屋王
　　　　　　　　復星醫藥（２１９６）續有併購，目標製藥及醫療器械企業
　　　　　　　　申洲東南亞增面料生產線；華虹射頻技術成果今年量產
　　　　　　　　大型銀行推低息按揭吸客，Ｈ按低至加１﹒２３厘
　　　　　　　　創科續推電動工具與地板護理產品，光國研發農村污水系統
　　　　　　　　航企削減船班；芯片國產化提速
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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