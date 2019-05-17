《傳聞》近期乳業股表現突出，據聞內地奶製品售價穩步上揚，有利乳業股毛利改善，支持
蒙牛乳業（０２３１９）昨日（１６日）股價創出一年新高，全日上升５％，以３０﹒９５元收
市，短期續可看高一線。
中國固定資產投資增速再度回落，據悉近月起重機等工程機械設備銷量增速放緩至單位數，
反映經濟前景不明朗。中聯重科（０１１５７）在４﹒８元至５元阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/05/2019 09:01
《傳聞》內地奶製品價上揚；工程機械設備銷量增速放緩至單位數
《傳聞》近期乳業股表現突出，據聞內地奶製品售價穩步上揚，有利乳業股毛利改善，支持
蒙牛乳業（０２３１９）昨日（１６日）股價創出一年新高，全日上升５％，以３０﹒９５元收
市，短期續可看高一線。
中國固定資產投資增速再度回落，據悉近月起重機等工程機械設備銷量增速放緩至單位數，
反映經濟前景不明朗。中聯重科（０１１５７）在４﹒８元至５元阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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