《傳聞》內地奶製品價上揚；工程機械設備銷量增速放緩至單位數

《傳聞》近期乳業股表現突出，據聞內地奶製品售價穩步上揚，有利乳業股毛利改善，支持

蒙牛乳業（０２３１９）昨日（１６日）股價創出一年新高，全日上升５％，以３０﹒９５元收

市，短期續可看高一線。

中國固定資產投資增速再度回落，據悉近月起重機等工程機械設備銷量增速放緩至單位數，

反映經濟前景不明朗。中聯重科（０１１５７）在４﹒８元至５元阻力不輕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

