《傳聞》市場消息稱，科創板推出不遠，快將進入倒數，超逾十間券商與銀行的資管部爭相
推出科創板投資產品，包括華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）也積極部署，計劃分
一杯羹，在接近１２元有留意價值。
另外，市場消息稱，中國鋼鐵產量增加，令鋼鐵價格受壓，加上鐵礦石成本上升，鋼鐵股毛
利受壓，鞍鋼（００３４７）昨日反彈收報４﹒９２元收市，短期仍可能下試４﹒７元至４﹒８
元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/05/2019 09:01
《傳聞》中資券商爭推科創板產品；內地鋼鐵產量增加價格受壓
《傳聞》市場消息稱，科創板推出不遠，快將進入倒數，超逾十間券商與銀行的資管部爭相
推出科創板投資產品，包括華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）也積極部署，計劃分
一杯羹，在接近１２元有留意價值。
另外，市場消息稱，中國鋼鐵產量增加，令鋼鐵價格受壓，加上鐵礦石成本上升，鋼鐵股毛
利受壓，鞍鋼（００３４７）昨日反彈收報４﹒９２元收市，短期仍可能下試４﹒７元至４﹒８
元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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