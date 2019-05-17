《魚缸博客》澳優（１７１７）業績佳兼表現強勢，避險市下可買入

《魚缸博客》魚缸因為ＱＱ（００７００）業績好壞參半，加上花旗國封殺華為，令魚缸近

排都無咩上行嘅空間，不過暫時嚟睇二萬八仍然係一個重要嘅技術支持位，如果呢個位置可以力

保不失，相信恆指下行嘅空間仍然有限。

魚缸由三萬點殺到落二萬八，足足唔見近２０００點！近排多隻大隻藍戰士表現都走樣，不

過幾隻防守性較重嘅公用股就有資金泊岸，股價無咩點跌有啲仲創埋新高！不過之前博客都推過

幾隻公用股，所以呢到就唔再講，反而有隻魚毛近排即使魚缸大瀉，股價都仍然堅挺！講緊嘅係

剛剛先出業績嘅澳優（０１７１７）！今日佢又再破頂喇！

講返盤數先，今年首季純利就大升４６巴仙到１﹒５２億人仔，期內，收入１５﹒２億人仔

，按年上升２９巴仙，毛利７﹒４８億人仔，按年升３７﹒１巴仙，而毛利率亦按年上升

２﹒９個百分點到４９﹒２巴仙。增長幅度仲好過ＱＱ，難怪股價近日仍然咁好睇！

公司就話今次急升，主要係因為盈利能力較高嘅自家品牌嬰幼兒配方牛奶粉同羊奶粉產品銷

售額持續上升，以及上年採取嘅戰略行動令營運效率逐步提升。

大家唔好睇澳優係神州嘢就覺得品牌效應會麻麻，其實澳優近呢幾年一直都重點拓展全球「

孖屐」。生產設備遍布荷蘭、袋鼠國（澳洲）及紐西蘭所以畀到消費者信心。大和亦話估計澳優

奶粉產品收入增長動力喺登記新產品後仍然可繼續提升，上調佢「他屐」由１２﹒８銀到

１６﹒４銀，維持「買貨」評級。

博客諗如果而家貿易戰有惡化趨勢，相信神州會透過「谷」內需嚟撐經濟，所以澳優呢類內

需股嚟講，相信未來呢類飲飲食食股，喺增長避險俱備嘅情況下，股價仍然有上望空間。睇返公

仔圖，魚缸現時淨返２５０天牛熊線（約２７９７５）仍然未失守，但澳優呢？就一條主要平均

線都未穿過！形勢大好下缸友不妨現價買少少，坐到中期相信都會有唔錯嘅斬獲。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

