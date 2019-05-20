《傳聞》中芯１４納米晶片量產；東方電機再生能源發電設備需求增

《傳聞》華為被美國打壓，預期中企晶片自給率步伐將會加快，有利中芯（００９８１）。

據悉中芯１４納米晶片將量產，客戶包括華為，股份在８元附近有投機性買入的價值，止蝕位為

７﹒５元。

東方電機（０１０７２）股價跌至５﹒５元水平，開始有較大支持力，上周五（１７日）股

價逆市反彈近３％，以５﹒６６元收市。據悉清潔再生能源發電設備需求增，成為訂單增加的主

要動力來源。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

