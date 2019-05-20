《傳聞》交通基建投資提速，中鐵建看高一線

《傳聞》為應對貿易戰，據悉中國將進一步增加路橋、公路與鐵路等交通基建投資項目增長

速度，可能比首季的４％增幅進一步提速，這對中鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）有

利，在９﹒３元至９﹒５元之區間承接力強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

