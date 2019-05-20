《傳聞》東方電機（０１０７２）（滬：６００８７５）股價跌至５﹒５元水平，開始有較
大支持力，上周五（１７日）股價逆市反彈近３％，以５﹒６６元收市。據悉清潔再生能源發電
設備需求增，成為訂單增加的主要動力來源。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/05/2019 09:01
《傳聞》東方電氣（０１０７２）訂單增
《傳聞》東方電機（０１０７２）（滬：６００８７５）股價跌至５﹒５元水平，開始有較
大支持力，上周五（１７日）股價逆市反彈近３％，以５﹒６６元收市。據悉清潔再生能源發電
設備需求增，成為訂單增加的主要動力來源。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
|生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
|FOCUS17/05/2019
【FOCUS】華為風波恐序曲 科技戰鐵幕下一個是誰?
|生財有道17/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：舜宇不宜入市博反彈
|剖析天下17/05/2019
【5G大時代】德勤林國恩:內地成熟5G生態圈需2025年
|國際動態17/05/2019
美擬改移民例 高學歷獲聘專才優先
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰