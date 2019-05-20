《傳聞》東方電氣（０１０７２）訂單增

《傳聞》東方電機（０１０７２）（滬：６００８７５）股價跌至５﹒５元水平，開始有較

大支持力，上周五（１７日）股價逆市反彈近３％，以５﹒６６元收市。據悉清潔再生能源發電

設備需求增，成為訂單增加的主要動力來源。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

