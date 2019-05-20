《傳聞》港鐵（０００６６）土地儲備豐

《傳聞》港鐵（０００６６）股價呈強，上周五（１７日）逆市上升０﹒４５元，以４８元

收市，短期有力上試４９﹒５元高位。據悉港鐵土地儲備豐，位於小蠔灣車廠涉及逾１４０００

個住宅單位的大型發展，傳聞快將拍板落實，配合當局增加住宅供應。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

