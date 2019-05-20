《傳聞》市場消息指，中國平安保險（０２３１８）（滬：６０１３１８）擬最快於６月就
分拆旗下金融科技子公司金融壹帳通在港上市遞交申請，集資最多１０億美元（約７８億港元）
，估值目標為８０億美元（約６２４億港元），最早９月掛牌。若消息屬實，金融壹帳通將成為
繼平安好醫生（０１８３３）後，平保另一間分拆上市的子公司。
消息指，平保已委任高盛、摩根士丹利及摩根大通處理金融壹帳通在港上市事宜。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/05/2019 09:04
《傳聞》平保分拆壹帳通港上市，擬最快下月遞交申請
《傳聞》市場消息指，中國平安保險（０２３１８）（滬：６０１３１８）擬最快於６月就
分拆旗下金融科技子公司金融壹帳通在港上市遞交申請，集資最多１０億美元（約７８億港元）
，估值目標為８０億美元（約６２４億港元），最早９月掛牌。若消息屬實，金融壹帳通將成為
繼平安好醫生（０１８３３）後，平保另一間分拆上市的子公司。
消息指，平保已委任高盛、摩根士丹利及摩根大通處理金融壹帳通在港上市事宜。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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