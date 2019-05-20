《傳聞》市場消息透露，保險業監管局繼去年底發出本港首個經「快速通道」申請的虛擬保
險牌照後，有望於下個月底前再批出一個虛擬保險牌照。
消息指出，以行政會議召集人陳智思任總裁的亞洲保險獲批的呼聲最高。同時，保監局於第
三季內或批出多一至兩個虛擬保險牌照，實際仍要取決於期內審批進度是否有變。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/05/2019 09:13
《傳聞》虛擬保險下月底前再發一牌照，亞洲保險呼聲高
《傳聞》市場消息透露，保險業監管局繼去年底發出本港首個經「快速通道」申請的虛擬保
險牌照後，有望於下個月底前再批出一個虛擬保險牌照。
消息指出，以行政會議召集人陳智思任總裁的亞洲保險獲批的呼聲最高。同時，保監局於第
三季內或批出多一至兩個虛擬保險牌照，實際仍要取決於期內審批進度是否有變。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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