《傳聞》虛擬保險下月底前再發一牌照，亞洲保險呼聲高

《傳聞》市場消息透露，保險業監管局繼去年底發出本港首個經「快速通道」申請的虛擬保

險牌照後，有望於下個月底前再批出一個虛擬保險牌照。

消息指出，以行政會議召集人陳智思任總裁的亞洲保險獲批的呼聲最高。同時，保監局於第

三季內或批出多一至兩個虛擬保險牌照，實際仍要取決於期內審批進度是否有變。



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