《魚缸博客》港鐵基本業務穩定增長，防守性高，現價入仍有得升！

《魚缸博客》近排中美貿易談判形勢急轉直下，魚缸亦都先後失守兩萬八關口同埋２５０天

線（約２７９６２點），呢個時候可適當吸納一啲防守性較高嘅股份。喺咁多隻公用股或避險股

入面，博客就比較睇好隻港鐵（０００６６），除左業務穩定透明之外，亦睇好今年樓市繼續平

穩上揚，對港鐵今年嘅盈利有支持！

先講港鐵嘅基本鐵路項目，舊年全年嘅客運業務增長，有逾７巴仙。除左乘客量維持穩定增

長，今年仲喺可加可減機制下可以加到盡（達機制允許嘅上限３﹒３巴仙，而且加唔多嘅百分比

亦可以喺嚟緊兩年補加番），最快喺今年６月就會開始加價，因此對今年嘅盈利絕對有支持。

另一方面，港鐵站上蓋同商場亦係港鐵主要收入之一。喺今年公布嘅全年業績報告中，公司

計劃喺未來一年推出三個物業發展項目，一共可提供約４５００個住宅單位。目前香江嘅樓價已

經穩步回升，中原城市領先指數ＣＣＬ繼續上升，最新報１８７﹒４１點，其中港島樓距離歷史

高位只係相差唔夠半巴仙，因此賣樓方面嘅收入亦有保證。

大行美銀美林最新發表報告，就睇好佢未來５至６年來自物業發展嘅盈利將高達５７０億銀

，當中大約５成４因為已經傾好合作發展而獲得保證。再加上，政府計劃減少私人房屋發展比例

，由「六四比」減至「七三比」，令佢擁有嘅４００萬樓面會更加有價值，因此大幅提升港鐵評

級，由跑輸大市升至買入，「他屐」亦由４３銀，大升２成３至５３銀。

近日「孖屐」市況未明，神州同花旗國嘅貿易談判亦未定出下次開會日期，加上今年幾乎肯

定唔會加息，呢類防守性公用股更見吸引。

睇埋個公仔圖，雖然近月受紅磡站月台鋼筋等醜聞纏身，港鐵走勢仍然可以節節上升，上月

頭仲創埋歷史新高４９個半。見到佢目前保歷加通道亦見上移，ＭＡＣＤ呈買入訊號，博客睇好

佢喺短期之內再創新高，因此現價入仍有得升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

