《傳聞》市場消息稱，中國生豬存欄量持續下降與庫存凍肉消化，供求缺口逐步浮現，新一
波豬價升浪將會更大，豬肉股在低位有吸納價值，接近７元的萬洲國際（００２８８）有一定值
博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/05/2019 09:01
《傳聞》內地新一波豬肉價升浪將更大
《傳聞》市場消息稱，中國生豬存欄量持續下降與庫存凍肉消化，供求缺口逐步浮現，新一
波豬價升浪將會更大，豬肉股在低位有吸納價值，接近７元的萬洲國際（００２８８）有一定值
博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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