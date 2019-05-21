《傳聞》內地新一波豬肉價升浪將更大

《傳聞》市場消息稱，中國生豬存欄量持續下降與庫存凍肉消化，供求缺口逐步浮現，新一

波豬價升浪將會更大，豬肉股在低位有吸納價值，接近７元的萬洲國際（００２８８）有一定值

博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

