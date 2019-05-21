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即市新聞

21/05/2019 09:01

《傳聞》中國５Ｇ提早啟動；外資持Ａ股個股上限比率快將放寬

　　《傳聞》美國打壓華為，目的阻撓中國５Ｇ發展，但據聞中國今年底發出５Ｇ牌照，意味
５Ｇ可能提早啟動，中國移動（００９４１）昨日（２０日）逆市上升０﹒５５元，收復７３元
失地，以７３﹒１５元收市。
　　另外，內地為配合對外開放，市場傳聞外資持有Ａ股個股上限比率快將放寬，消息對近日走
弱的Ａ股有一定支持作用。南方Ａ５０（０２８２２）在１３﹒４元至１３﹒７元的有吸納價值

　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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