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即市新聞

21/05/2019 11:58

《魚缸博客》中美貿戰難解決，迅銷防守力勁料可繼續逆市走強！

　　《魚缸博客》據外媒報導，花旗國有意放寬華為９０日嘅禁令，相關消息令一眾噚日急跌嘅
手機設備佬同５Ｇ設備佬今日嚟個急彈，不過對魚缸嚟緊相關消息似乎無咩作用，半日魚缸表現
都係反反覆覆，市況疲弱似乎仲要維持一段時間。
　　魚缸唔使一個月已經由三萬點落到近２７６５０嘅位置，唔少大隻藍戰士走勢都表現麻麻，
相信缸友都心郁郁，諗緊呢啲位應該撈底定買入部份殘股博反彈？但博客就覺得魚缸上個星期跌
穿二萬八呢個重要支持位之後，呢個幾月仍然有下尋嘅空間，現時未係撈底時機，相反博客就會
留意一啲跌市表現仍然強勢嘅魚毛，一來升勢可能未止，二來反映佢抗跌力可以為缸友帶嚟保障

　　博客就留意到Ｕ記（Ｕｎｉｑｌｏ）嘅母公司迅銷（０６２８８）最近表現仍然十分硬淨，
噚日（２０日）佢仲創埋上市新高見４６﹒１銀。暫時走勢似乎想喺高位整固，缸友們不妨將佢
放入ｗａｔｃｈ　ｌｉｓｔ睇岩位就買。
　　迅銷之所有股價走勢咁好，除左因為本身業務有防守性之外，佢份成績表亦十分亮麗！上個
月公布嘅中期業績不論綜合收益、經營溢利同純利都創下歷年新高紀錄，其中純利錄得１１４０
億日圓，按年多賺近一成；綜合收益總額１﹒２７萬億日圓，升近７巴仙；綜合經營溢利總額為
１７２９億日圓，增長逾１巴仙。
　　而且細睇其他分部，海外Ｕ記嘅「孖屐」比東瀛本土嘅Ｕ記仲出色，收益同溢利都有雙增長
，累計收益為５８００億日圓，增長超過１４巴仙，經營溢利為８８４億日圓，增長約一成。神
州「孖屐」收益、溢利增長率更保持在約兩成嘅水平。其實都難怪成績咁好嘅。缸友只要出下街
，睇下現時香江嘅商場，都會發現總有間Ｕ記喺入邊，而且排隊條龍亦人頭湧湧，所以難怪海外
成績會咁好啦。
　　現時貿易戰睇怕都幾難短期達成協議，迅銷呢類賣衫嘅魚毛，照道理應該難受貿易戰影響，
業務上有一定防守性。
　　睇返公仔圖，呢隻魚毛暫時一條主要平均線都無失守過，想博而且對佢前景有信心嘅缸友可
以現價買入，不過想穩陣啲嘅就可以等到佢回落到廿天線（約４４﹒２８８銀）先買入，坐到下
次公布業績應該都有唔錯嘅收獲嘅。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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