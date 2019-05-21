《魚缸博客》中美貿戰難解決，迅銷防守力勁料可繼續逆市走強！

《魚缸博客》據外媒報導，花旗國有意放寬華為９０日嘅禁令，相關消息令一眾噚日急跌嘅

手機設備佬同５Ｇ設備佬今日嚟個急彈，不過對魚缸嚟緊相關消息似乎無咩作用，半日魚缸表現

都係反反覆覆，市況疲弱似乎仲要維持一段時間。

魚缸唔使一個月已經由三萬點落到近２７６５０嘅位置，唔少大隻藍戰士走勢都表現麻麻，

相信缸友都心郁郁，諗緊呢啲位應該撈底定買入部份殘股博反彈？但博客就覺得魚缸上個星期跌

穿二萬八呢個重要支持位之後，呢個幾月仍然有下尋嘅空間，現時未係撈底時機，相反博客就會

留意一啲跌市表現仍然強勢嘅魚毛，一來升勢可能未止，二來反映佢抗跌力可以為缸友帶嚟保障

。

博客就留意到Ｕ記（Ｕｎｉｑｌｏ）嘅母公司迅銷（０６２８８）最近表現仍然十分硬淨，

噚日（２０日）佢仲創埋上市新高見４６﹒１銀。暫時走勢似乎想喺高位整固，缸友們不妨將佢

放入ｗａｔｃｈ ｌｉｓｔ睇岩位就買。

迅銷之所有股價走勢咁好，除左因為本身業務有防守性之外，佢份成績表亦十分亮麗！上個

月公布嘅中期業績不論綜合收益、經營溢利同純利都創下歷年新高紀錄，其中純利錄得１１４０

億日圓，按年多賺近一成；綜合收益總額１﹒２７萬億日圓，升近７巴仙；綜合經營溢利總額為

１７２９億日圓，增長逾１巴仙。

而且細睇其他分部，海外Ｕ記嘅「孖屐」比東瀛本土嘅Ｕ記仲出色，收益同溢利都有雙增長

，累計收益為５８００億日圓，增長超過１４巴仙，經營溢利為８８４億日圓，增長約一成。神

州「孖屐」收益、溢利增長率更保持在約兩成嘅水平。其實都難怪成績咁好嘅。缸友只要出下街

，睇下現時香江嘅商場，都會發現總有間Ｕ記喺入邊，而且排隊條龍亦人頭湧湧，所以難怪海外

成績會咁好啦。

現時貿易戰睇怕都幾難短期達成協議，迅銷呢類賣衫嘅魚毛，照道理應該難受貿易戰影響，

業務上有一定防守性。

睇返公仔圖，呢隻魚毛暫時一條主要平均線都無失守過，想博而且對佢前景有信心嘅缸友可

以現價買入，不過想穩陣啲嘅就可以等到佢回落到廿天線（約４４﹒２８８銀）先買入，坐到下

次公布業績應該都有唔錯嘅收獲嘅。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

