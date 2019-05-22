  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/05/2019 09:00

《傳聞共賞》太興擬下周招股，內地嚴控人幣跨境流動

　《傳聞共賞》　太興擬下周招股，集資額高達１０億元
　　　　　　　　信義能源（０３８６８）以近下限１﹒９４元定價
　　　　　　　　恆隆地產（００１０１）以約１４億元，沽長沙灣工廈全幢
　　　　　　　　內地嚴控人幣跨境流動；鋼鐵企業盈利受壓

　《昔日傳聞》　內地新一波豬肉價升浪將更大
　　　　　　　　中國５Ｇ提早啟動；外資持Ａ股個股上限比率快將放寬
　　　　　　　　平保分拆壹帳通港上市，擬最快下月遞交申請
　　　　　　　　虛擬保險下月底前再發一牌照，亞洲保險呼聲高
　　　　　　　　中芯１４納米晶片量產；東方電機再生能源發電設備需求增
　　　　　　　　內地奶製品價上揚；工程機械設備銷量增速放緩至單位數
　　　　　　　　中資券商爭推科創板產品；內地鋼鐵產量增加價格受壓
　　　　　　　　特朗普推遲決定進口汽車關稅６個月
　　　　　　　　內地網約車整固利租車行業；中信証券力爭亞太地投行前列
　　　　　　　　股市震盪私募基金加入維穩，禁員工沽空售股
　　　　　　　　統一企業力拓飲料市場；內地軍民融合發展提速
　　　　　　　　內地險資開始撈貨
　　　　　　　　上海電氣力拓海上風電；內地排放新標準帶動卡車換車潮
　　　　　　　　天璽極高層單位獲呎價逾１０萬洽購，挑戰九龍分層新高
　　　　　　　　基金低吸萬洲（００２８８）；內地客在港買保險再度趨增
　　　　　　　　恆隆長沙灣工貿樓全幢，獲財團以４０億元洽購
　　　　　　　　內地石化產品市場疲弱供大於求；內風電需求增長勁
　　　　　　　　麥當勞放售星光行等６商舖，市值共逾１５億元
　　　　　　　　中國太平力拓海外市場；滬杭甬著力公路收費系統升級

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態22/05/2019
伊朗低濃縮鈾產量 或增4倍
生財有道21/05/2019
澳博何超鳳：澳門旅遊需增加非博彩元素 上葡京逾九成面積作非博彩業務
生財有道21/05/2019
【稀土狂熱】稀土或成貿易戰談判籌碼 中國稀土午後飆一倍
生財有道21/05/2019
【貿易開戰】中美貿易戰升級 基金界：有危亦有機
FOCUS21/05/2019
【FOCUS】華為度難關不易 「稀土牌」不如「貶值牌」?
生財有道21/05/2019
《開市Good Morning》曾永堅：中海外28元可吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金