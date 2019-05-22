《傳聞》內地嚴控人幣跨境流動；鋼鐵企業盈利受壓

《傳聞》市場消息稱，隨著人民幣兌美元逼近７算重要心理關口，當局進一步加強監控人民

境流動情況，這對澳門賭業有一定影響，加劇濠賭股股價調整壓力。銀娛（０００２７）短期可

能進一步下試４５元至４６元。

國際鐵礦石呈供應持續缺口，帶動價格升至五年高位，據悉中國鋼鐵企業盈利將進進一步受

壓，次季業績不容樂觀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

